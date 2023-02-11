СБУ заочно предъявила подозрение главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Его обвиняют в совершении умышленных действий в целях изменения границ Украины, а также в оправдании действий России в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что с 2014 года по настоящее время Бастыркин создавал на захваченных территориях Украины органы уголовного судопроизводства - так называемые "региональные подразделения следственного комитета РФ". В результате, было возбуждено более 2 тысяч уголовных дел в отношении граждан Украины.

Чиновник выполняет задачи высшего военно-политического руководства России по подавлению движения сопротивления в Украине, публично оправдывает вооруженную агрессию РФ и захват части восточных и южных областей Украины.

Об этом он неоднократно заявлял во время выступлений на российских телеканалах.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Быстрыкину о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителем власти);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии российской федерации против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как внутреннего гражданского конфликта, и признание правомерной временной оккупации части территории Украины, совершенные с использованием СМИ);

ч. 3 ст. 436-2 (отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно).

Напомним, в июне прошлого года Следственный комитет России обнародовал список украинских военнопленных, которых хотят судить.

Тем временем война в Украине продолжается уже 353-й день. Мы следим за новостями 11 февраля в своем онлайне.

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