Следственный комитет России возбудил дело по поводу обстрела ростовского хутора Маноцкий у границы с Украиной.

Об этом сообщили в СК России в субботу, 19 февраля.

"По факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом, следователями ГСУ СК России возбуждено уголовное дело", - говорится в заявлении ведомства.

В распространенном комментарии СК говорится, что предполагаемый обстрел был произведен из реактивной системы залпового огня "Град" с территории Украины.



Снаряд разорвался в Тарасовском районе Ростовской области в километре от российско-украинской границы, попав при этом в дом и нежилую постройку.

Обвинения Следственного комитета РФ Украина уже назвала провокацией и фейком.

Напомним, что в субботу, 19 февраля, в Тарасовский район Ростовской области "прилетел" снаряд. В связи с этим поступило сообщение о возбуждении дела об обстреле территории Ростовской области. В Украине эту информацию опровергают.

После этого появилось еще одно видео с места обстрела дома в Тарасовском районе Ростовской области, на котором можно было заметить дымящиеся развалины. Однако, при этом в Киеве продолжают считать такие публикации фейком.

Также "Страна" сообщала, что на днях на Донбассе началось обострение. Обе стороны объявили об обстрелах своих территорий и позиций. После этого, 18 февраля, в "ЛДНР" объявили внезапную массовую эвакуацию с вывозом населения в Ростовскую область, заявляя, что ВСУ готовится к наступлению.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".