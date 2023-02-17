СБУ сообщила о подозрении 10 судьям конституционного суда РФ, которые назвали "законным" вхождение захваченных территорий Украины в состав РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины 10 судей конституционного суда России, которые причастны к "легитимизации" кремлевского режима во временно захваченных районах Украины", - говорится в сообщении.

2 октября прошлого года подозреваемые СБУ судьи подписали постановления о принятии в состав страны-агрессора так называемых "Донецкой и Луганской народных республик", а также части Запорожской и Херсонской областей.

На тот момент конституционный суд России состоял из 10 действующих судей, включая председателя этого учреждения. Таким образом, доказательства собраны на всех должностных лиц, поддержавших это решение.

Высшее военно-политическое руководство России использовало данный вывод конституционного суда РФ как формальный этап в аннексии захваченных районов Украины.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили российским судьям о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

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