Блогера из Киева подозревают в том, что он с помощью мошенничества завладел деньгами, собранными для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый вел личный аккаунт, где транслировал прямые эфиры на популярном сайте, созданном для сбора средств для ВСУ.

В прокуратуре заявили, что он узнал об уязвимости программного обеспечения этого сайта и решил воспользоваться этим в собственных интересах. В частности, он получил несанкционированный доступ к виртуальному кошельку и начал систематически выводить средства, которые собрали на нужды украинской армии. С помощью такой схемы он вывел 340 тысяч грн донатов.

У мужчины также провели обыск по месту жительства. У блогера "изъяли носители информации, подтверждающие противоправную деятельность, и денежные средства, полученные преступным путем".

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 190 УК Украины, заявили в прокуратуре.

Ранее мы писали, что мошенники украли 43 млн грн, полученных от Минобороны для закупки амуниции и еды для ВСУ.

Также сообщалось, что в Киеве вычислили мошенника, который выманивал деньги на помощь для ВСУ, не выходя из камеры СИЗО.