Киевская прокуратура разоблачила мошенника, который завладел одной из столичных квартир стоимостью 3 млн гривен, использовав поддельные документы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Согласно материалам следствия, подозреваемый получил информацию о том, что квартирой в доме по ул. А. Гончара долгое время никто не пользуется, так как ее владелец в 2019 году умер, а наследников нет.

Подозреваемый решил завладеть квартирой, использовав поддельные документы и подставные лица.

"Для реализации преступного плана подконтрольные подозреваемому лица предоставили частному нотариусу поддельный паспорт умершего владельца квартиры с вклеенной фотографией другого лица, а также правоустанавливающие документы на квартиру для заключения договора купли-продажи. На основании этих документов квартирой завладел один из участников схемы", - говорится в сообщении прокуратуры.

На данный момент решается вопрос о предъявлении гражданского иска в интересах Киевского горсовета, а на квартиру наложен арест.

Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех участников схемы.

Мошенникам может грозить лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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