Офис генпрокурора организовал передачу Вооруженным силам Украины более 2 млн пачек сигарет на общую сумму около 130 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



Сообщается, что табачные изделия были изъяты в ходе расследования в уголовном производстве в качестве вещественных доказательств.

По результатам досудебного расследования в действиях должностных лиц предприятия не был установлен состав преступления, а уголовное производство было закрыто.



"Изъятые табачные изделия не предназначены для реализации на территории Украины, однако пригодны для потребления по своим характеристикам. По ходатайству детективов Бюро экономической безопасности Украины, согласованного с прокурорами Офиса генерального прокурора, суд вынес решение, против которого не возражали представители предприятия, о передаче более 2 млн пачек табачных изделий Вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении.

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