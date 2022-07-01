В Украине с 11 июля в общественных местах будет запрещено курить электронные сигареты и системы для нагревания табака, то есть IQOS и glo. Запрет распространяется также на кальяны и даже использование пепельниц.

В силу вступят соответствующие изменения в статью 13 Закона Украины №2899-IV о защите населения от вреда вторичного табачного дыма.

С 11 июля будет запрещено:

Отводить места для курения в помещениях предприятий и учреждений всех форм собственности;

Использовать устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, травяные изделия для курения, табачные изделия, кальяны, электронные сигареты, предметы, связанные с их употреблением (например, пепельницы) в общественных учреждениях.

За курение табачных изделий в общественных местах украинцам грозит штраф в размере 51-170 грн. В случае повторного за год нарушения - 170–340 грн.

За размещение пепельниц, кальяна или курение посетителей штрафовать будут также заведения и учреждения. Субъекты хозяйствования (кроме заведений ресторанного хозяйствования) могут получить штраф в размере 1000 грн, в случае повторного в течение года нарушения - 10 000 грн. Для заведений ресторанного хозяйства это 3000 грн, в случае повторного в течение года нарушения - 15 000 грн

Ранее "Страна" писала, что ВОЗ опровергла миф, что электронные сигареты менее вредны для экологии, чем обычные.

Также в Министерстве здравоохранения рассказали, как пагубно одна сигарета влияет на организм человека.