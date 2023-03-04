Американский журналист и военный обозреватель Чак Пфаррер публикует подробную карту боевых действий в Бахмуте и его окрестностях.

По его словам, ситуация в городе остается неустойчивой и серьезной. Украинские силы уничтожили мосты в Хромово и через реку Бахмутка, чтобы замедлить продвижение России.

Также ВСУ провели контратаку к юго-западу от Ивановского и вошли в боевое соприкосновение с противником у захваченной Клещеевки.

При этом "Украина начнет оставлять территории к востоку от реки Бахмутка". По его мнению, прибытие украинских подкреплений нужно уже не для удержания Бахмута, а для поддержки отступления на подготовленные позиции.

Напомним, сегодня заместитель командира батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Владимир Назаренко охарактеризовал обстановку на самом горячем участке фронта на Донбассе. По его словам, "каждый час в Бахмуте сейчас, как ад".

Ранее мы писали, что американский "Институт изучения войны" считает, что подрывом мостов под Бахмутом украинские военные "создают условия для контролируемого отхода".