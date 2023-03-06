Российское наступление с целью захвата Бахмута Донецкой области вскоре завершится, независимо от того, возьмут ли оккупанты город или нет. Российские военные, вероятно, будут испытывать трудности с поддержанием любых последующих наступательных операций в течение нескольких месяцев.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 5 марта.

"У украинских сил, вероятно, будет возможность перехватить инициативу на поле боя и начать контрнаступление, когда российские усилия вокруг Бахмута достигнут кульминации… В ближайшие месяцы российские силы, вероятно, не смогут начать еще одну длительную наступательную операцию, подобную битве за Бахмут, из-за хронической нехватки личного состава и техники", - говорится в сводке.

Аналитики отмечают, что не ясно, намерены ли оккупанты возобновить наступление в районе Угледара Донецкой области, но называют "крайне маловероятным", что они продвинутся в этом направлении достаточно далеко, чтобы поддержать операции в других местах.

По данным ISW, украинские силы в настоящее время, вероятно, проводят ограниченный боевой отход в восточной части Бахмута, однако "пока еще слишком рано оценивать намерения украинских войск полностью отойти из города".

По данным аналитиков, РФ продолжает испытывать и дефицит боеприпасов, а российский оборонно-промышленный комплекс не может устранить этот дефицит в ближайшей перспективе.

ISW также сообщает о конфликте между высокопоставленными военачальниками РФ, что, вероятно, "усугубит последствия катастрофических потерь личного состава и живой силы".

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