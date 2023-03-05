В воскресенье, 5 марта, Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал утреннюю сводку с фронта.

Главное из новой сводки украинского Генштаба:

За прошедшие сутки было отбито более 130 атак противника. На Купянском и Лиманском направлениях - в районах Невского, Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области.



Противник не оставляет попыток окружить Бахмут. За прошедшие сутки там отражены многочисленные атаки в районах Васюковки, Зализнянского, Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Григоровки, Ивановского и самого Бахмута. На Авдеевском и Шахтерском направлениях - вблизи населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Маринка и Победа.

Ранее заместитель командира батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Владимир Назаренко заявил, что "каждый час в Бахмуте сейчас, как ад". Он признает, что "противник имел успехи на севере, северо-западе от Бахмута". Тем не менее, украинские солдаты дают отпор, и за последние несколько дней линия фронта стабилизировалась, утверждает Назаренко.

По данным британской разведки, Украина перебросила в Бахмут свои элитные подразделения на фоне того, как оборона города оказалась под угрозой.

Война в Украине продолжается уже 375-й день. Мы следим за новостями 5 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 374-го дня войны. На фронте самым сложным остается Бахмутское направление. Там бои шли в районах Васюковки, Дубово-Васильевки и самого Бахмута, который россияне пытаются окружить. В Германию прибыли 90 боевых машин Stryker, которые США направили для Украины. А советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на встрече с блогерами заявил, что война в Украине закончится в этом году.

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