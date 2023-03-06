Бахмут имеет больше символическое, а не стратегическое значение - глава Пентагона
Бахмут имеет больше символическое, а не стратегическое значение, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Об этом сообщает Reuters.
Он также не стал прогнозировать вероятность захвата города и сроки.
"Думаю, что это [оборона Бахмута] больше символическое значение, чем стратегическое и оперативное. Падение Бахмута не обязательно будет означать, что россияне изменили ход этой борьбы", - сказал он.
Ранее о том, что потеря Бахмута не повлияет принципиально на положение дел на фронте, писал со ссылкой на военных CNN.
По данным WSJ, ЧВК "Вагнер" истощает украинскую армию в Бахмуте, что может повлиять на весеннее наступление ВСУ.
При этом Институт изучения войны пишет, что наступление РФ под Бахмутом приближается к кульминации, после этого ВСУ могут перейти к контрнаступлению.
Война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 375-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Военное командование Украины предупреждает об опасности новой ракетной атаки. Она может начаться в любой момент. При этом россияне отходят от тактики массированных ударов и переходят к более точечному поражению интересующих их объектов.
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