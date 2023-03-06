Бойцы ЧВК "Вагнер" установили свой флаг на памятник танку Т-34 в восточной части Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на видео, размещенное в соцсетях.

На кадрах, геолоцированных CNN, видно, как к памятнику бегут четыре бойца. Они снимают украинский флаг, установленный на стволе танка, и размещают на танке флаг "группы Вагнера". Затем видно, как боевики поднимают оружие в воздух и поджигают украинский флаг.

Танк Т-34 времен Великой Отечественной войны расположен в 500 метрах от реки Бахмутка, "что позволяет предположить, что украинские силы могли уйти из восточной части Бахмута, укрепив свои позиции к западу от реки", пишет CNN.

Ранее мы показывали новое видео разрушенного Бахмута, в котором несколько месяцев идут бои.

Также мы сообщали, что командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский 5 марта посетил части, осуществляющие оборону Бахмута. Это был третий визит Сырского в город с конца февраля. По его словам, бои за Бахмут достигли высшего уровня напряжения.