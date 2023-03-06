В сети появилось новое видео разрушенного Бахмута в Донецкой области, в котором несколько месяцев идут бои.

Соответствующий ролик публикуют местные паблики.

На ролике заметны сильные разрушения в городе, который ежедневно подвергается сильным обстрелам.

Ранее немецкая газета Bild писала, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом Валерием Залужным возник спор о боях за Бахмут. Из нескольких источников в политическом руководстве Украины журналисты узнали, что Залужный уже несколько недель назад рекомендовал подумать об уходе из Бахмута. При этом в материале не утверждается прямо, что Зеленский был против отступления из Бахмута. Настрой Залужного разделяет, по мнению издания, большинство бойцов, удерживающих Бахмут.

При этом уже сегодня на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего Главнокомандующий ВСУ Залужный и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что Бахмут имеет больше символическое, а не стратегическое значение.

Тем временем война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 375-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Военное командование Украины предупреждает об опасности новой ракетной атаки. Она может начаться в любой момент. При этом россияне отходят от тактики массированных ударов и переходят к более точечному поражению интересующих их объектов.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о событиях минувших суток.