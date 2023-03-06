Командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский 5 марта посетил части, осуществляющие оборону Бахмута. Это был третий визит Сырского в Бахмут с конца февраля.

На брифинге в MilItary Media Center он заявил, что в Бахмуте бои достигли высшего уровня напряжения, противник бросил в бой дополнительные силы "Вагнера".

"Враг бросил в бой дополнительные силы "Вагнера". Наши воины мужественно отстаивают позиции на севере Бахмута, пытаясь не допустить окружения города", - отметил Александр Сырский.

Напомним, в предыдущем визите Сырского в Бахмут 3 марта западная пресса видела признак шаткого положения фронта в населенном пункте.

Когда Сырский приезжал в Бахмут 25 февраля, то охарактеризовал ситуацию там как "сложную".

Сегодня, как сообщает Офис президента, на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего Залужный, Сырский и другие военачальники высказались за продолжение обороны Бахмута.

Согласно отчету Института изучения войны, наступление РФ под Бахмутом приближается к кульминации, после этого ВСУ могут перейти к контрнаступлению.

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