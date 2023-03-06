Новые штурмовые силы ВСУ под Бахмутом пошли в контрнаступление и оттеснили россиян от трассы со стороны Константиновки.

Об этом пишет New York Times News.

По информации издания, атака началась утром субботы, 4 марта. Далее к контрнаступлению в направлении Бахмута присоединились сотни украинских военных.

"Украинское командование признало, что их силы в Бахмуте все еще сталкиваются с риском окружения, но бои минувших выходных показали, что военные, которые удивили мир своей настойчивостью, еще не готовы сдавать Бахмут", - отмечает NYT.

По мнению издания, оттеснение сил противника от трассы на Константиновку может помочь поддерживать снабжение города, либо организовать оттуда безопасное отступление, если будет принято такое решение.

Несколько месяцев тяжелой и истощенной борьбы ощутимы во время общения с военными, говорится в статье. Хотя количество потерь Украины неизвестно, газета пишет, что есть "признаки напряжения многих подразделений из-за потерь и истощения".

"Мы устали. Вы должны знать правду. Они убивают нас", - воскликнул механик Ярослав во время общения с журналистами в одном из городков.

Ранее немецкая газета Bild писала, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом Валерием Залужным возник спор о боях за Бахмут. Из нескольких источников в политическом руководстве Украины журналисты узнали, что Залужный уже несколько недель назад рекомендовал подумать об уходе из Бахмута. При этом в материале не утверждается прямо, что Зеленский был против отступления из Бахмута. Настрой Залужного разделяет, по мнению издания, большинство бойцов, удерживающих Бахмут.

При этом уже сегодня на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего Главнокомандующий ВСУ Залужный и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте.