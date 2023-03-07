РФ теряет в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем Украина - CNN
Россия потеряла в боях за Бахмут, бои за который достигли высшего уровня напряжения, в пять раз больше солдат, чем Украина.
Об этом со ссылкой на военного чиновника НАТО, знакомого с данными разведки Альянса, пишет CNN.
По оценкам разведки НАТО, на каждого украинского солдата, который погиб, защищая Бахмут, российские войска потеряли по меньшей мере пять.
"Чиновник говорил с CNN при условии, что он останется анонимным, потому что им не разрешено обсуждать эту информацию. Несмотря на благоприятное соотношение, он также заявил, что Украина несет значительные потери, защищая город", - сообщает канал.
Напомним, ранее мы сообщали, что в воскресенье Сырский снова посетил Бахмут и заявил, что бои за город достигли высшего уровня напряжения.
"Враг бросил в бой дополнительные силы "Вагнера". Наши воины мужественно отстаивают позиции на севере Бахмута, пытаясь не допустить окружения города", - сказал он.
Также мы писали о том, что по информации The New York Times, украинская армия пошла в контрнаступление под Бахмутом и теснит россиян.