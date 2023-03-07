Россия потеряла в боях за Бахмут, бои за который достигли высшего уровня напряжения, в пять раз больше солдат, чем Украина.

Об этом со ссылкой на военного чиновника НАТО, знакомого с данными разведки Альянса, пишет CNN.

По оценкам разведки НАТО, на каждого украинского солдата, который погиб, защищая Бахмут, российские войска потеряли по меньшей мере пять.

"Чиновник говорил с CNN при условии, что он останется анонимным, потому что им не разрешено обсуждать эту информацию. Несмотря на благоприятное соотношение, он также заявил, что Украина несет значительные потери, защищая город", - сообщает канал.

Напомним, ранее мы сообщали, что в воскресенье Сырский снова посетил Бахмут и заявил, что бои за город достигли высшего уровня напряжения.

"Враг бросил в бой дополнительные силы "Вагнера". Наши воины мужественно отстаивают позиции на севере Бахмута, пытаясь не допустить окружения города", - сказал он.

Также мы писали о том, что по информации The New York Times, украинская армия пошла в контрнаступление под Бахмутом и теснит россиян.