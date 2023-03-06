В понедельник, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение.

Основное в вечернем обращении Зеленского:

Сообщил о заседании Ставки ВГК, где основной была тема Бахмута. По его словам, Залужный и Сырский высказались за отказ от отхода из Бахмута и усиление группировки войск в городе. Ставка единогласно проголосовала за это, а президент дал команду найти резервы для усиления. Прокомментировал видео убийства военного, который сказал "Слава Украине!". Пообещал найти убийц.

Напомним, сегодня появилось видео убийства военного в форме Вооруженных сил Украины после фразы "Слава Украине". Где и кем сделано это видео - неизвестно. На фоне публикаций глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что убийство пленного еще один признак того, что в РФ "культивируются военные преступления и отбеливаются пропагандой и мифами про нацистов". Россия пока это видео не комментировала.

Офис Генпрокурора начал расследование по видео с убийством украинского военнопленного.

Война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 375-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Военное командование Украины предупреждает об опасности новой ракетной атаки. Она может начаться в любой момент. При этом россияне отходят от тактики массированных ударов и переходят к более точечному поражению интересующих их объектов.

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