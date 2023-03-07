Украинские военные, воюющие в Бахмуте, сообщили журналистам, что некоторые части ВСУ уже начали уходить из города.

Об этом говорится в публикации AFP.

Президент Владимир Зеленский в понедельник встретился с высшим командованием, и его Офис заявил, что они выступают за "продолжение оборонительной операции и дальнейшее укрепление наших позиций в Бахмуте", пишет агентство. Но за пределами Бахмута некоторые украинские солдаты потеряли надежду на то, что Киев удержит город.

Рядом с городом Часов Яр, в 10 км к западу от Бахмута, один солдат сказал, что он приехал ремонтировать свой танк после месяца боев.

"Бахмут падет. Мы почти окружены. Части постепенно отступают небольшими группами", - сказал он AFP из машины, и на его лице отразилась усталость.

Он добавил, что единственный путь из Бахмута лежит по грунтовым дорогам, ведущим в Часов Яр. По его словам, если там застрянут танки, они могут стать мишенью для артиллерийского огня.

Но высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности заявил, что, "учитывая текущие позиции" украинских войск под Бахмутом, осадить город невозможно.

Между тем New York Times News написала, что украинская армия пошла в контрнаступление под Бахмутом и теснит россиян.

А CNN сообщил, что ЧВК "Вагнер" установила свой флаг на памятнике советскому танку в Бахмуте.