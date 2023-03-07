У российских войск будет открытая дорога для захвата ключевых городов на востоке Украины, если они возьмут под свой контроль Бахмут.

Такое заявление сделал Владимир Зеленский в интервью CNN, объясняя свое решение оставить войска в осажденном городе.

"Это тактика для нас", - сказал Зеленский, настаивая на том, что военное руководство Киева едино в продолжении обороны города.

"Мы понимаем, что после Бахмута они могут пойти дальше. Они могли бы пойти в Краматорск, они могли бы пойти в Славянск, это была бы открытая дорога для русских после Бахмута в другие города Украины на донецком направлении", - сказал он.

Зеленский сказал, что если Россия сможет "повесить свой маленький флаг" над Бахмутом, это поможет "мобилизовать их общество, чтобы создать идею о том, что они такая мощная армия".

Ранее британская разведка озвучила свою оценку, что нынешняя ситуация в Бахмуте истощает силы с обеих сторон. При этом на выходных украинским силам, вероятно, удалось стабилизировать свой оборонительный периметр после предыдущих наступлений россиян на север города.

Тем временем в ОП допустили отход ВСУ из Бахмута для занятия более выгодных позиций. Михаил Подоляк подчеркнул, что такое решение еще не принято.