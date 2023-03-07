Украинская оборона Бахмута Донецкой области продолжает истощать силы с обеих сторон.

Об этом пишет британская разведка в новой сводке.

По ее оценкам, на выходных украинским силам, вероятно, удалось стабилизировать свой оборонительный периметр после предыдущих наступлений россиян на север города.

"Примерно 2 марта российский удар разрушил мост через единственную асфальтированную дорогу в Бахмут, которая все еще находилась под контролем Украины. Грязь, вероятно, мешает украинским усилиям по пополнению запасов, поскольку они все чаще прибегают к использованию грунтовых путей", - сообщается в свежей сводке разведки Британии.

В британском Минобороны также считают, что публичные разногласия между группой "Вагнера" и министерством обороны РФ по поводу распределения боеприпасов "подчеркивают сложность поддержания высокого уровня личного состава и боеприпасов, необходимых для продвижения с их нынешней тактикой".

Напомним, ранее в ОП допустили отход ВСУ из Бахмута для занятия более выгодных позиций, но такое решение еще не принято.

Также CNN сообщал, что РФ теряет в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем Украина.