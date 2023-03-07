"Украинская оборона истощает силы с обеих сторон". Британская разведка рассказала о ситуации в Бахмуте
Украинская оборона Бахмута Донецкой области продолжает истощать силы с обеих сторон.
Об этом пишет британская разведка в новой сводке.
По ее оценкам, на выходных украинским силам, вероятно, удалось стабилизировать свой оборонительный периметр после предыдущих наступлений россиян на север города.
"Примерно 2 марта российский удар разрушил мост через единственную асфальтированную дорогу в Бахмут, которая все еще находилась под контролем Украины. Грязь, вероятно, мешает украинским усилиям по пополнению запасов, поскольку они все чаще прибегают к использованию грунтовых путей", - сообщается в свежей сводке разведки Британии.
В британском Минобороны также считают, что публичные разногласия между группой "Вагнера" и министерством обороны РФ по поводу распределения боеприпасов "подчеркивают сложность поддержания высокого уровня личного состава и боеприпасов, необходимых для продвижения с их нынешней тактикой".
Напомним, ранее в ОП допустили отход ВСУ из Бахмута для занятия более выгодных позиций, но такое решение еще не принято.
Также CNN сообщал, что РФ теряет в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем Украина.