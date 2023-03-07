Утром во вторник, 7 марта, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что за сутки ВСУ отбили более 140 атак врага.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

Сообщается, что на Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону украинских войск. Наступал в направлении населенных пунктов Гряниковка, Невское, Белогоровка и Федоровка.

Несмотря на значительные потери, противник продолжает штурмовать Бахмут и его окрестности. За минувшие сутки, только у села Дубово-Васильевка враг совершил 37 атак.

Также враг вел безуспешное наступление в районах населенных пунктов Белогоровка, Федоровка, Зализнянское, Ягодное и Ивановское.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях были наступательные действия россиян в направлении Новокалиново, Красногоровки, Каменки, Северного, Первомайского, Невельского и Марьинки.

Россияне нанесли более 50 авиаударов за сутки. ВСУ - 15.

Война в Украине продолжается уже 377-й день. Мы следим за новостями 7 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 376-го дня войны. Офис президента сообщил, что на заседании Ставки у Зеленского военные высказались за продолжение обороны Бахмута. Сырский сообщил, что бои в городе достигли высшего уровня напряжения. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что противник усиливает интенсивность атак в этом регионе. Оперкомандование "Юг" предупредило о высокой вероятности ракетных ударов.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о событиях минувших суток.