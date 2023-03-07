Под Бахмутом погиб один из лидеров "Правого сектора" Дмитрий Коцюбайло, известный как Да Винчи.

О его гибели сообщили в Фейсбуке адвокат Маси Найем и экс-нардеп Борислав Береза.

Уроженец Ивано-Франковской области, Коцюбайло пошел воевать в 18-летнем возрасте в 2014 году в составе ДУК "Правый сектор". В 2020 году стал членом провода "Правого сектора". 1 декабря 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ему присвоил звание Героя Украины.

Командовал подразделением "Волки Да Винчи".

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Ранее мы подводили итоги 376-го дня войны. Офис президента сообщил, что на заседании Ставки у Зеленского военные высказались за продолжение обороны Бахмута. Сырский сообщил, что бои в городе достигли высшего уровня напряжения. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что противник усиливает интенсивность атак в этом регионе. Оперкомандование "Юг" предупредило о высокой вероятности ракетных ударов.

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