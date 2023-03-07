Сухопутные войска назвали имя расстрелянного после фразы "Слава Украине!" солдата. Погибший - Тимофей Шадура, он служил в 30-й отдельной механизированной бригаде и считается пропавшим без вести в районе Бахмута с 3 февраля.

Сухопутные войска уточняют, что это предварительная информация.

"Окончательное подтверждение личности человека может быть произведено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз", - говорится в заявлении ВСУ.

Ранее информацию о том, что это именно он, опубликовали в соцсетях. Родственники Шадуры заявили о его пропаже и надеялись найти информацию о Тимофее.

Сообщалось, что он пропал в районе Зализнянского под Бахмутом.

Напомним, что в соцсетях называли несколько вариантов имени расстрелянного человека. Но до сих пор информация считалась официально не подтвержденной.

Видео с расстрелом солдата в форме ВСУ распространяли с утра 6 марта по украинским телеграм-каналам. На него уже отреагировал и Зеленский, и глава ОП Ермак, и генпрокурор Украины, который начал расследование по факту убийства украинского пленного.

Россия пока это видео официально не комментировала.

Тем временем война в Украине продолжается уже 377-й день. Мы следим за новостями 7 марта в своем онлайне.