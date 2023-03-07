Власти Украины призвали "не хайповать" на имени бойца, расстрелянного после слов "Слава Украине!"
Власти Украины призвали "не хайповать" на имени бойца, предположительно расстрелянного россиянами после слов "Слава Украине!".
Об этом написали глава Офиса президента Андрей Ермак и замминистра обороны Анна Маляр.
"К погибшим и их семьям должно быть прежде всего уважение. Соцсети и тактичность - несовместимы, тем не менее лучше дождаться, пока бригада (командир) официально подтвердит личность погибшего", - написала Маляр.
"Желание хайповать на гибели нашего героя – это отвратительно. Зачем озвучивать версии с фамилиями, прежде чем это сделает командование? Мы должны научиться уважать близких", - заявил Ермак, который позже удалил свое сообщение.
Напомним, что в соцсетях назвали уже несколько вариантов имени расстрелянного человека. Но пока официально ни один из них не подтвержден.
Напомним, видео с расстрелом солдата в форме ВСУ распространяют с утра 6 марта по украинским телеграм-каналам. На него уже отреагировал и Зеленский, и глава ОП Ермак, и генпрокурор Украины, который начал расследование по факту убийства украинского пленного.
Россия пока это видео официально не комментировала.
Тем временем война в Украине продолжается уже 377-й день. Мы следим за новостями 7 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 376-го дня войны. Офис президента сообщил, что на заседании Ставки у Зеленского военные высказались за продолжение обороны Бахмута. Сырский сообщил, что бои в городе достигли высшего уровня напряжения. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что противник усиливает интенсивность атак в этом регионе. Оперкомандование "Юг" предупредило о высокой вероятности ракетных ударов.
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