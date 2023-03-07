Власти Украины призвали "не хайповать" на имени бойца, предположительно расстрелянного россиянами после слов "Слава Украине!".

Об этом написали глава Офиса президента Андрей Ермак и замминистра обороны Анна Маляр.

"К погибшим и их семьям должно быть прежде всего уважение. Соцсети и тактичность - несовместимы, тем не менее лучше дождаться, пока бригада (командир) официально подтвердит личность погибшего", - написала Маляр.

"Желание хайповать на гибели нашего героя – это отвратительно. Зачем озвучивать версии с фамилиями, прежде чем это сделает командование? Мы должны научиться уважать близких", - заявил Ермак, который позже удалил свое сообщение.

Напомним, что в соцсетях назвали уже несколько вариантов имени расстрелянного человека. Но пока официально ни один из них не подтвержден.

Напомним, видео с расстрелом солдата в форме ВСУ распространяют с утра 6 марта по украинским телеграм-каналам. На него уже отреагировал и Зеленский, и глава ОП Ермак, и генпрокурор Украины, который начал расследование по факту убийства украинского пленного.

Россия пока это видео официально не комментировала.

Тем временем война в Украине продолжается уже 377-й день. Мы следим за новостями 7 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 376-го дня войны. Офис президента сообщил, что на заседании Ставки у Зеленского военные высказались за продолжение обороны Бахмута. Сырский сообщил, что бои в городе достигли высшего уровня напряжения. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что противник усиливает интенсивность атак в этом регионе. Оперкомандование "Юг" предупредило о высокой вероятности ракетных ударов.

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