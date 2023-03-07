Парламентская фракция "Слуги народа" намерена направить президенту Украины обращение с просьбой присвоить расстрелянному на видео военному звание Героя Украины посмертно после установления всех обстоятельств и идентификации погибшего.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале Давид Арахамия.

В заявлении фракции говорится, что этот расстрел стал "очередным военным преступлением Российской Федерации". Нардепы призвали мировое сообщество наказать Россию "за все военные преступления, преступления против человечности и акты геноцида, совершенные против украинского народа".

Пока личность человека, которого убивают на видео после слов "Слава Украине", не установлена. Сообщалось, что это боец 72-й бригады ВСУ с позывным "Магнит", но эту версию вскоре опровергли.

Напомним, видео расстрела распространялось в понедельник украинскими телеграм-каналами. На него уже отреагировал генпрокурор Украины, который начал расследование по факту убийства украинского пленного.

Россия пока это видео официально не комментировала.

В российских военных телеграм-каналах публикуются версии, что это якобы снятое Украиной для дискредитации РФ постановочное видео, на котором расстреливают переодетого в украинскую форму российского пленного либо своего же дезертира.

Владимир Зеленский прокомментировал видео убийства военного. Он пообещал найти убийц.