Российский солдат из Северной Осетии снял видео, как его якобы пленили украинские военные и готовят к расстрелу.

Таким образом он хотел разыграть свою девушку, однако видео попало в сеть и завирусилось. В результате россиянину пришлось снимать еще один ролик с публичными извинениями.

На первом видео Арсен стоит на коленях, а оператор целит в него из автомата. Якобы плененный парень рассказывает, что подписал контракт и отправился сначала в Херсонскую область, затем под Бахмут, и под Соледаром попал в плен. После этого он прощается с близкими, давая понять, что его сейчас расстреляют.

Второе видео военный сразу начал с извинений. Он заявил, что не попадал в плен, а просто пытался разыграть любимую девушку, "но видео вышло из-под контроля и распространилось".

Как и первое видео, второй ролик Аслан заканчивает обращением к родным. На этот раз он извиняется "за то, что они переживали".

Ранее мы писали, что в сети появилось видео изнутри Угледара Донецкой области, который штурмуют российские войска.

Между тем война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 340-го дня войны. Продолжаются атаки РФ на Бахмут. По данным "Института изучения войны", там действует уже не только ЧВК "Вагнер", но и кадровые российские части. Продолжаются российские атаки в Угледаре. Судя по видеороликам, обстрелы позиций ВСУ в городе не прекращаются.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.