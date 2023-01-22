Начальника львовской патрульной полиции Романа Пилипенко отстранили от работы за то, что он подарил своей девушке пропуск на проезд по площади Рынок во Львове.

Соответствующее видео появилось в сети в воскресенье, 22 января.

На нем девушка распаковывает врученный ей презент и радостно кричит: "Пропуск через площадь Рынок на мой Мерседес!" и целует своего парня - начальника патрульной полиции.

Отметим, что львовская площадь Рынок является пешеходной, исключение – трамвайная линия с единственной остановкой напротив ратуши.

Уже вечером пресс-служба ведомства заявила об отстранении Пилипенко от исполнения обязанностей и начале служебного расследования.

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