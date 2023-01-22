Подарил девушке пропуск на проезд по площади Рынок. Во Львове отстранили главу патрульной полиции. Видео
Начальника львовской патрульной полиции Романа Пилипенко отстранили от работы за то, что он подарил своей девушке пропуск на проезд по площади Рынок во Львове.
Соответствующее видео появилось в сети в воскресенье, 22 января.
На нем девушка распаковывает врученный ей презент и радостно кричит: "Пропуск через площадь Рынок на мой Мерседес!" и целует своего парня - начальника патрульной полиции.
Отметим, что львовская площадь Рынок является пешеходной, исключение – трамвайная линия с единственной остановкой напротив ратуши.
Уже вечером пресс-служба ведомства заявила об отстранении Пилипенко от исполнения обязанностей и начале служебного расследования.
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