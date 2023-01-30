В Пакистане, в понедельник, 30 января, произошел теракт. Смертник устроил его в мечети в провинции Хайбер-Пахтунхва. Предварительно, погибли 17 человек, не менее 70 прихожан пострадали.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает агентство "Анадолу".

По данным СМИ, среди погибших сотрудники полиции.

В результате взрыва повреждены также близлежащие постройки и транспортные средства.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что во время теракта в Иерусалиме была убита украинка. Стрельба произошла возле синагоги в районе Неве-Яаков. Всего погибли восемь человек, десять - получили ранения. Стрелок ликвидирован.

Также мы писали, что в центре Стамбула, на улице Истикляль, произошел теракт в ноябре 2022 года. Погибли шестеро человек. Еще более 50 человек были ранены. Власти Турции заявили о задержании более 20 подозреваемых в совершении теракта в Стамбуле, в том числе были и женщины.

Мы публиковали видео с моментом взрыва в центре Стамбула. На ролике видно, что во время взрыва на улице Истикляль в центре Стамбула было достаточно оживленно.