Беременная жительница пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва вбила себе в голову гвоздь. Такую рекомендацию ей дал местный целитель, чтобы она гарантированно родила мальчика.

Об сообщает издание Dawn.

У пострадавшей женщины уже есть три дочери. Ее муж угрожал уйти из семьи, если она родит еще одну девочку. Поэтому несчастная, будучи на третьем месяце беременности, пошла к целителю за советом, как быть. А после визита вернулась домой и забила гвоздь себе в голову.

Близкие услышали, как она закричала, попытались было вытащить гвоздь самостоятельно, но это им не удалось. В итоге они привезли женщину в больницу с кровотечением.

Врачи оказали бедолаге первую помощь, а затем успешно провели операцию по извлечению гвоздя. Выяснилось, что он довольно глубоко проник в голову беременной.

После операции женщина рассказала о мотивах своего поступка. По ее словам, всаживание гвоздя в голову уже якобы помогло ее соседке: результаты УЗИ той женщины показывали, что родится девочка, но после нанесения увечья она родила мальчика.

Для поимки целителя власти создали специальную группу. По мнению правоохранителей, мужчина играл с жизнью невинной женщины и забил ей голову ложными надеждами на рождение мальчика.

Рентген головы пострадавшей беременной

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