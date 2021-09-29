Эксперт-криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк, который в 2019 году был избран в Раду от партии "Слуга народа", но отказался от мандата, получил должность заместителя главы Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает спикер движения Inform Napalm Inform Napalm Михаил Макарук на своей странице в Facebook.

По его словам, ранее Лысюк работал в охране экс-нардепа Сергея Тигипко. И как сообщает движение "Честно", в 2019 году он отказался от мандата нардепа по собственному желанию.

Ранее Лысюк работал на оперативных и руководящих должностях Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью столичного управления СБУ, был заместителем начальника Службы безопасности Национального секретариата политической партии "Сильная Украина" и начальником отдела партии по региональной координационной работе.

Кроме того, он выступал в роли научного консультанта телепроектов канала СТБ, в том числе и "Следствие ведут экстрасенсы".

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия участвовал в 19-м сезоне телешоу "Битва экстрасенсов".

Также сообщалось, что министр Бородянский рассказал, как "Битва экстрасенсов" помогла расследовать множество уголовных дел в Украине.