Во время теракта в Израиле была убита гражданка Украины. Об этом сообщает посольство Украины в Израиле в Facebook.

"Посольство Украины в Израиле глубоко обеспокоено и поражено ужасающими нападениями в Иерусалиме. С грустью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданка Украины. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и молимся за полное выздоровление раненых", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 января после стрельбы возле синагоги в Иерусалиме погибли семь человек и десять человек получили ранения. Нападавший начал стрелять в людей, когда они выходили из синагоги. Он был убит сотрудниками полиции при попытке скрыться с места преступления.

В Сети появилось фото подозреваемого в стрельбе. Им оказался Фади Айаш, который, как утверждается, на машине приехал к синагоге в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Иерусалиме и открыл огонь. Представитель "Хамаса" Хаззем Кассем заявил, что атака является ответом на проведенную израильским спецназом операцию в Дженине, в ходе которой были убиты 9 палестинцев.

Сегодня в Иерусалиме произошла вторая стрельба за сутки. Это случилось в археологическом парке "Город Давида". По информации полиции Израиля, террориста подстрелили двое гражданских, которые имели при себе лицензированное оружие. Предварительно террористом оказался 13-летний парень.