В Сети появилось фото человека, предположительно, устроившего стрельбу возле синагоги в Иерусалиме.

Соответствующий снимок опубликовали израильские медиа.

По данным израильского телеканала i24NEWS, подозреваемым оказался Фади Айаш, который, как утверждается, на машине приехал к синагоге в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Иерусалиме и открыл огонь.

Представитель "Хамаса" Хаззем Кассем заявил, что атака является ответом на проведенную вчера израильским спецназом операцию в Дженине, в ходе которой были убиты 9 палестинцев.

По данным полиции, сегодня во время стрельбы погибли семь человек. Журналисты ранее сообщали о восьми погибших.

Напомним, что нападавший начал стрелять в людей, когда они выходили из синагоги. Он был убит сотрудниками полиции при попытке скрыться с места преступления.

Израильские издания назвали произошедшее терактом.

Ранее мы писали, что в прошлом году у Стены Плача в Иерусалиме местный житель открыл огонь по автобусу. Были ранены пятеро граждан США. Среди раненых была беременная женщина, которой пришлось сделать кесарево сечение.

Позже террорист сдался и сдал оружие, которое он использовал во время обстрела.

Также "Страна" рассказывала, что в апреле 2022 года в Израиле полицейские ликвидировали террориста, расстрелявшего двух и ранившего десять человек в центре Тель-Авива. Террористом оказался 28-летний Раад Фатхи Зидан Хаззам из лагеря беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан.