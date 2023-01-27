Ответ на убийство палестинцев. В Сети появилось фото подозреваемого в стрельбе возле синагоги в Иерусалиме
В Сети появилось фото человека, предположительно, устроившего стрельбу возле синагоги в Иерусалиме.
Соответствующий снимок опубликовали израильские медиа.
По данным израильского телеканала i24NEWS, подозреваемым оказался Фади Айаш, который, как утверждается, на машине приехал к синагоге в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Иерусалиме и открыл огонь.
Представитель "Хамаса" Хаззем Кассем заявил, что атака является ответом на проведенную вчера израильским спецназом операцию в Дженине, в ходе которой были убиты 9 палестинцев.
По данным полиции, сегодня во время стрельбы погибли семь человек. Журналисты ранее сообщали о восьми погибших.
Напомним, что нападавший начал стрелять в людей, когда они выходили из синагоги. Он был убит сотрудниками полиции при попытке скрыться с места преступления.
Израильские издания назвали произошедшее терактом.
Ранее мы писали, что в прошлом году у Стены Плача в Иерусалиме местный житель открыл огонь по автобусу. Были ранены пятеро граждан США. Среди раненых была беременная женщина, которой пришлось сделать кесарево сечение.
Позже террорист сдался и сдал оружие, которое он использовал во время обстрела.
Также "Страна" рассказывала, что в апреле 2022 года в Израиле полицейские ликвидировали террориста, расстрелявшего двух и ранившего десять человек в центре Тель-Авива. Террористом оказался 28-летний Раад Фатхи Зидан Хаззам из лагеря беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан.