За последние 24 часа в Иерусалиме произошла вторая террористическая атака. Стрельба была открыта в археологическом парке "Город Давида".

По информации полиции Израиля, террориста подстрелили двое гражданских, которые имели при себе лицензированное оружие. Предварительно, стрелком был 13-летний парень.

Напомним, вчера вечером минимум семь человек погибли в результате теракта в синагоге в районе Неве-Яаков в Иерусалиме. Еще несколько человек получили ранения.

Нападавший начал стрелять в людей, когда они выходили из синагоги. Он был убит сотрудниками полиции при попытке скрыться с места преступления.

Позже в Сети появилось фото подозреваемого в стрельбе возле синагоги в Иерусалиме.

По данным израильского телеканала i24NEWS, подозреваемым оказался Фади Айаш, который, как утверждается, на машине приехал к синагоге в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Иерусалиме и открыл огонь.

Представитель "Хамаса" Хаззем Кассем заявил, что атака является ответом на проведенную вчера израильским спецназом операцию в Дженине, в ходе которой были убиты 9 палестинцев.