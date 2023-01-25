В Калифорнии произошел второй массовый расстрел людей за последние несколько дней. 66-летний мужчина убил семерых человек в городе Халф Мун Бэй.

Об этом сообщает NBC.

Подозреваемый задержан, им оказался мужчина по имени Жао Чан Ли. Его национальность не уточняется, зато известно, что жертвами преступления стали китайские и латиноамериканские сельхозработники.

Полиция заявила, что расстрел был актом "насилия на рабочем месте".

Были убиты работники двух ферм, на одной из них трудился и сам подозреваемый стрелок.

По данным аналитиков портала Gun Violence Archive, это 6-й случай массового убийства с использованием огнестрельного оружия с начала года.

Случаев же массовой стрельбы, когда в инциденте пострадали более 4 человек, - уже 37. Из огнестрельного оружия с начала года в США убиты около 1200 человек, ранены около 2100.

Отметим, что накануне отмечался китайский Новый год. В тот день в Калифорнии произошло другое массовое убийство: в танцевальной студии в Монтерей-Парке погибли 11 человек, подозреваемый в преступлении покончил с собой.

Его нашли мертвым в фургоне. Стрелком оказался 72-летний Хуу Кан Тран. Стрельба произошла в одном из районов, населенных преимущественно выходцами из Азии.

Ранее мы писали, что в США с начала года происходит в среднем по два массовых расстрела в день. По статистике, наибольшее количество массовых расстрелов в этом году произошло во Флориде - 16,7%.

В прошлому году от огнестрельного оружия в стране погибли 44 272 человека.