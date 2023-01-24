Примерно 20% компаний в США не исключают сокращения своего штата в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные опроса американской Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE).

"Около трети респондентов утверждают, что их фирмы не сталкиваются с нехваткой рабочей силы, и примерно 20% предполагают сокращение занятости в их компаниях в ближайшие месяцы", - пишет агентство.

Опрос проводился среди 60 членов NABE в период с 4 по 11 января.

"Впервые с 2020 года больше респондентов предполагают в ближайшие три месяца сокращения занятости в своих компания вместо ее увеличения", - также цитирует Bloomberg президента NABE Джулию Коронадо.

По данным агентства, только 12% опрошенных ждут, что штат их компаний вырастет в ближайшие три месяца, что в два раза меньше числа людей, которые сообщили об увеличении числа сотрудников за прошедшие три месяца.

Bloomberg предполагает, что компании начнут сокращать сотрудников в связи с ухудшением экономической ситуации. Так, 40% опрошенных сообщили о сокращении прибыли своих компаний за прошедший квартал, в то время как в июле и октябре об этом заявляли меньше трети респондентов.

Ранее мы писали, что генеральный директор Google Сундар Пичаи опубликовал открытое письмо, в котором объявил о массовых сокращениях персонала. Компания сократит 12 000 человек - это 6% от всего штата.

Также "Страна" рассказывала, что в прошлом году Илон Маск заявил, что "из-за плохого предчувствия" бизнсмена по поводу экономики Tesla вынуждена приостановить прием на работу и сократить штат на 10%.