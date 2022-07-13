Американская компания Google сократит прием новых сотрудников до конца года в связи с возможным экономическим спадом в США.

Об этом сообщил гендиректор Google и материнской компании Alphabet Сундар Пичаи в электронном письме сотрудникам, которое опубликовало агентство Bloomberg.

Компания призвала работников "работать с увеличенной скоростью и большим голодом, чем в более солнечные дни".

Пичаи в письме заявил, что компания сосредоточится на заполнении "инженерных, технических и других важных должностей" в 2022 и 2023 годах.

Исторически Google оставался относительно невосприимчивым к экономическим спадам, пишет Bloomberg. Интернет-гигант приостанавливал прием новых сотрудников во время кризиса 2008 года, но после его завершения стабильно увеличил штат своего основного рекламного бизнеса, а также подразделений по производству смартфонов и самоуправляемых автомобилей. Материнская компания Google Alphabet, в которой по состоянию на 31 марта работали почти 164 000 человек, в последние годы нанимала сотрудников в основном для облачного подразделения и новых команд.

В июне "Страна" сообщала, что Илон Маск решил сократить на 10% штат сотрудников в компании Tesla.

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