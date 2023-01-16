Киевские педагоги жалуются на то, что их трудовые договоры хотят приостановить до конца января, а также на угрозу сокращений без предупреждения за два месяца.

Об этом сообщил в Facebook глава киевского профсоюза работников образования и науки Александр Яцун.

"С началом нового года в профсоюз педагогов Киева обращаются работники по поводу намерений работодателей приостановить действие трудовых договоров на период до 31 января 2023 года, а также по поводу возможного сокращения работников без предупреждения за два месяца", – рассказал он.

Яцун предупреждает, что такие действия неправомерны и нарушают права работников.

"Работодателям следует обратить внимание на то, что главное условие для приостановления действия трудового договора – абсолютная невозможность предоставления работодателем и выполнения работником соответствующей работы. И эти два условия должны выполняться одновременно. Если работник желает и может выполнять работу или работодатель может предоставлять работу, приостанавливать действие трудового договора неправомерно", - напомнил Яцун.

Ранее мы писали, что, по данным Министерства образования и науки, в государственном бюджете Украины на 2023 год на образование было выделено 122,12 млрд гривен, что на 20% меньше, чем в прошлом году.

Мы также сообщали, что украинские работодатели столкнулись с нежеланием мужчин официально трудоустраиваться из-за повесток.