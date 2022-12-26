По состоянию на 26 декабря 2022 года в Украине официально зарегистрирована 191 тысяча безработных. За последний месяц безработных стало на 32 тысячи меньше.

Об этом сообщает член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.

"Никогда в истории регистрации официальной безработицы в Украине такой низкой цифры не было", - написал он.

Как отметил депутат, это "не свидетельствует, что у нас резко все стало отлично в стране с работой".

Он также выделил три фактора, которые влияют на официальный уровень безработицы:

Выплата по безработице сейчас производится только 90 дней. Баланс выезда заграницу с октября снова отрицательный. Больше людей уезжает. Мужчины должны перед регистрацией по безработице принести документы из военкомата. Поэтому сейчас 77% зарегистрированных безработных - это женщины.

Напомним, по словам Железняка, официальная и реальная картинки по уровню безработицы могут расходиться, поскольку все больше украинцев не регистрируются на бирже труда, хотя и остаются без работы.

Реальных вакансий сейчас стало меньше, что связано с массовыми отключениями электроэнергии, которые вносят существенные коррективы в работу многих компаний.