Подозреваемый в массовой стрельбе в Калифорнии, в результате которой погибли десять человек и десять получили ранения, был найден мертвым в своем фургоне.

Полицейские окружили автомобиль и обыскали его. В нем правоохранители обнаружили мертвого мужчину. Им оказался Хуу Кан Тран, 72 лет, которого подозревали в стрельбе на вечеринке, устроенной в зале для бальных танцев, что расположен в одном из районов, населенных преимущественно выходцами из Азии.

О мотиве преступления полиция не сообщила, но предполагает, что после устроенной им кровавой бойни, пенсионер совершил самоубийство.

"Операция спецназа отдела специального назначения по задержанию вооруженного подозреваемого в Торрансе завершена. Район в безопасности", - заявили представители шерифа округа Лос-Анджелес.

Ранее в этот день подразделения спецназа заблокировали проезд белого фургона, в котором мог находиться подозреваемый организатор массовой стрельбы в Монтерей-Парке.

По информации шерифа округа Лос-Анджелеса Роберта Луны, преступление предположительно совершил мужчина азиатского происхождения.

Монтерей-Парк – город, расположенный примерно в 7 милях (11 км) от центра Лос-Анджелеса. Согласно данным переписи населения, около двух третей его жителей – выходцы из Китая и Юго-Восточной Азии.

Ранее мы писали, что в США с начала года произошло уже 30 случаев массовой стрельбы. Это в среднем два массовых расстрела в день.

Также "Страна" рассказывала, что меньше чем за неделю с начала года во время уличных перестрелок в США погибли более 250 человек.