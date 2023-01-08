В США шестилетний ученик первого класса выстрелил в учительницу начальной школы города Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния.

Об этом сообщает CNN.

Начальник полиции города Стив Дрю заявил, что школьник и учительница поссорились, после чего мальчик выстрелил в нее из пистолета. Правоохранители считают, что выстрел не был случайностью: мальчик умышленно принес огнестрельное оружие в школу и направил его на учителя. Других детей в классе во время инцидента не было.

"Это была не случайная стрельба", — заявил полицейский.

Дрю, который ранее сообщил, что учительница находится в критическом состоянии, сказал, что в пятницу вечером ее ранения считались опасными для жизни, но по последним данным, которые получили CNN, состояние ее здоровья "несколько улучшилось". По словам начальника школы, другие ученики не пострадали. Он добавил, что расследование продолжается.

Никто из учеников не пострадал. Стрелявшего школьника задержали. Следователи выясняют, где он взял пистолет.

Глава департамента образования Ньюпорт-Ньюс Джордж Паркер III объявил об отмене занятий в школе, поскольку власти "работают над психическим здоровьем наших сотрудников и наших учеников".

Ранее мы писали, как в столице Италии мужчина убил выстрелами из пистолета трех женщин. Это произошло около одного из местных баров Фидены.

Также "Страна" сообщала, как в Париже мужчина в возрасте около 60 лет устроил стрельбу в 10-м округе. Два человека погибли, есть раненые.