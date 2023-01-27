В пятницу, 27 января, в Восточном Иерусалиме произошла стрельба возле синагоги. Погибли восемь человек, десять - получили ранения. Стрелок ликвидирован.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По предварительным данным, стрельба произошла возле синагоги в районе Неве-Яаков.

В публикации говорится, что нападавший начал стрелять в людей, когда они выходили из синагоги. Он был убит сотрудниками полиции при попытке скрыться с места преступления. О его личности пока ничего не сообщается.

Израильские СМИ называют произошедшее терактом.

Ранее мы писали, что в прошлом году у Стены Плача в Иерусалиме местный житель открыл огонь по автобусу. Были ранены пятеро граждан США. Среди раненых была беременная женщина, которой пришлось сделать кесарево сечение.

Позже террорист сдался и сдал оружие, которое он использовал во время обстрела.

Также "Страна" рассказывала, что в апреле 2022 года в Израиле полицейские ликвидировали террориста, расстрелявшего двух и ранившего десять человек в центре Тель-Авива. Террористом оказался 28-летний Раад Фатхи Зидан Хаззам из лагеря беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан.