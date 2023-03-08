Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Бахмут Донецкой области не должен быть окружен, а оборона города позволяет готовить наступление ВСУ.

Об этом он сказал в интервью CNN.

"Конечно, мы должны думать о жизни наших военных. Но мы должны делать все, что в наших силах, пока мы получаем оружие, припасы и наша армия готовится к контрнаступлению", - сказал президент.

Напомним, Зеленский в интервью также заявлял, что у российских войск будет "открытая дорога" для захвата ключевых городов на востоке Украины, если они возьмут под свой контроль Бахмут.

"Мы понимаем, что после Бахмута они могли пойти дальше. Они могли бы пойти в Краматорск, они могли бы пойти в Славянск, это была бы открытая дорога для русских после Бахмута в другие города Украины в донецком направлении. Вот почему там стоят наши ребята", - заявил он.

Также сообщалось, что британская разведка рассказала о ситуации в Бахмуте.

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