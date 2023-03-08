Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил падение Бахмута Донецкой области, который по данным Conflict Intelligence Team находится в оперативном окружении, "в ближайшие дни".

Об этом пишет The Guardian.

"Мы должны сделать так, чтобы это не стало поворотным моментом в войне. Это просто подчеркивает, что мы не должны недооценивать Россию, мы должны продолжать оказывать поддержку Украине", - заявил Столтенберг.

Отметим, сегодня западные военные эксперты и куратор "Вагнера" Пригожин заявили о захвате россиянами восточной части Бахмута. Украина этого не подтверждает.

Как сообщалось, Зеленский в интервью CNN заявил, что город "не должен быть окружен", и ВСУ, обороняя Бахмут, готовятся к контрнаступлению.

Также мы писали, что Сырский в четвертый раз за последние две недели побывал в Бахмуте.

Тем временем война в Украине продолжается уже 378-й день. Мы следим за новостями 8 марта в своем онлайне.

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