В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 8 марта. Сообщается, что российские войска штурмуют Бахмут и обороняются под Запорожьем и Херсоном.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

На Бахмутском направлении продолжается наступление российской армии, которая не прекращает штурм Бахмута. ВСУ отразили атаки в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута и Ивановского. На Авдеевском и Шахтерском направлениях отбиты атаки в направлении Каменки, Северного, Первомайского, Невельского и Новомихайловки Донецкой области. На Купянском и Лиманском направлениях армия РФ продолжает попытки прорыва обороны ВСУ. Отбиты атаки в направлении Гряниковки, Спорного и Белогоровки. На Запорожском и Херсонском направлениях россияне – в обороне. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без перемен, формирования наступательных группировок не обнаружено. Армия РФ нанесла 22 авиаудара, а также совершила 29 обстрелов из РСЗО. ВСУ уничтожили один дрон типа "Шахед-136". Авиация ВСУ нанесла 11 ударов.

Ранее мы писали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил падение Бахмута Донецкой области "в ближайшие дни".

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Ранее мы подводили итоги 377-го дня войны. Противник продолжает штурмовать Бахмут и его окрестности. На ситуацию на фронте может повлиять весенняя распутица на грунтовых дорогах, где застревает техника. При этом на этой неделе ВСУ может пополнить запасы западного вооружения. Польша намерена передать Украине еще 10 танков Leopard 2

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