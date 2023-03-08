Российская армия за минувшие сутки 61 раз обстреляла Херсонскую область, четыре раза атаковала облцентр. Один человек в регионе травмирован.

Об этом сообщает Херсонская ОГА (ОВА) в телеграм-канале.

По населенным пунктам области выпустили почти 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА, сообщают власти.

В Херсоне враг четыре раза атаковал жилые кварталы. Из-за обстрелов в городе повреждены частные дома".

Напомним, за сутки войска РФ обстреляли и Харьковскую область, и пытались наступать в районе Гряниковки.

Также сообщалось, что утром РФ обстреляла Днепропетровскую область.

Кроме того, мы Генштаб ВСУ рассказал в сводке, что произошло на фронте за сутки.

Война в Украине продолжается уже 378-й день. Мы следим за новостями 8 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 377-го дня войны. Противник продолжает штурмовать Бахмут и его окрестности. На ситуацию на фронте может повлиять весенняя распутица на грунтовых дорогах, где застревает техника. При этом на этой неделе ВСУ может пополнить запасы западного вооружения. Польша намерена передать Украине еще 10 танков Leopard 2

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о событиях минувших суток.