Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 6 марта.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Главное в вечерней сводке украинского генштаба:

На Бахмутском направлении армия РФ продолжает штурмовать Бахмут. Также она наступала в районах Железнянского, Дубово-Васильевки и Ивановского, но безуспешно.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях россияне безуспешно наступали в направлении Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Северного, Первомайского, Невельского, Марьинки и Победы Донецкой области.

На Купянском и Лиманском направлениях российская армия пытается прорвать оборону наших войск, также намеревалась наступать в направлении Гряниковки, Невского, Белогоровки и Федоровки, но была остановлена.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирований наступательных группировок РФ не обнаружено.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются.

Армия РФ нанесла 42 авиационных и пять ракетных ударов. Во время нанесения авиаударов использовала 11 БпЛА типа "Шахед-136", девять из которых были сбиты. Совершила более 10 обстрелов из РСЗО.

Авиация ВСУ нанесла 12 ударов.

Война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 375-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Военное командование Украины предупреждает об опасности новой ракетной атаки. Она может начаться в любой момент. При этом россияне отходят от тактики массированных ударов и переходят к более точечному поражению интересующих их объектов.

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