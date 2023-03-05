В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 5 марта. Сообщается, что российские войска наступают на пяти направлениях, а украинские военные поразили два пункта управления врага.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Противник продолжает предпринимать наступательные усилия на пяти направлениях. Бои идут возле следующих населенных пунктов:

на Купянском и Лиманском направлениях - у Белогоровки;

и - у Белогоровки; на Бахмутском направлении - у Бахмута и близлежащих населенных пунктов;

- у Бахмута и близлежащих населенных пунктов; на Авдеевском и Шахтерском направлениях - у Красногоровки, Каменки, Северного, Победы и Марьинки.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне ведут оборону, но на отдельных участках пытаются создать условия для перехода в наступление.

В течение суток противник нанес 23 авиационных и 4 ракетных удара, совершил более 20 обстрелов из РСЗО.

Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения живой силы и техники врага. Ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления РФ.

Ранее мы писали, что сегодня российская армия обстреляла село Понятовка в Херсонской области. В результате минометного обстрела есть попадание в частный жилой дом, погибли три человека.

Также сообщалось, что под Харьковом в авто с семейной парой попал снаряд.

Война в Украине продолжается уже 375-й день. Мы следим за новостями 5 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 374-го дня войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как украинские военные возмущаются из-за отмены доплат.