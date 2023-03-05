Армия РФ наступает на пяти направлениях, ВСУ уничтожили два пункта управления россиян. Сводка Генштаба
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 5 марта. Сообщается, что российские войска наступают на пяти направлениях, а украинские военные поразили два пункта управления врага.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное из заявлений командования:
Противник продолжает предпринимать наступательные усилия на пяти направлениях. Бои идут возле следующих населенных пунктов:
- на Купянском и Лиманском направлениях - у Белогоровки;
- на Бахмутском направлении - у Бахмута и близлежащих населенных пунктов;
- на Авдеевском и Шахтерском направлениях - у Красногоровки, Каменки, Северного, Победы и Марьинки.
На Запорожском и Херсонском направлениях россияне ведут оборону, но на отдельных участках пытаются создать условия для перехода в наступление.
В течение суток противник нанес 23 авиационных и 4 ракетных удара, совершил более 20 обстрелов из РСЗО.
Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения живой силы и техники врага. Ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления РФ.
Ранее мы писали, что сегодня российская армия обстреляла село Понятовка в Херсонской области. В результате минометного обстрела есть попадание в частный жилой дом, погибли три человека.
Также сообщалось, что под Харьковом в авто с семейной парой попал снаряд.
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