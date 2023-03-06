В понедельник, 6 марта, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. РФ основные усилия сосредотачивает на ведении наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ отбили там более 95 атак, в частности, в районах Белогоровки и Невского Луганской области и Железнянского, Дубово-Василовки, Орехово-Василовки, Бахмута и Ивановского Донецкой области.

2. За прошедшие сутки противник нанес 27 авиационных и 4 ракетных удара. Совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.



3. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление.

4. В Волновахе Донецкой области захватчики обустроили базу восстановления поврежденной техники на фондах местного профессионального технического училища. Студентов принудительно вовлекают в ремонтные работы.

Война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.

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