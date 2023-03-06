Сегодня, 6 марта, в Херсонской области в селе Зеленый Гай во время полевых работ на взрывчатке подорвался трактор. Один человек погиб, еще один - ранен.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

"Трагедия произошла в селе Зеленая Роща. Во время выполнения полевых работ трактор наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет. От полученных травм один человек погиб на месте, еще один получил ранения", - говорится в сообщении.

В ОВА напоминают, что посещать территории, которые не обследованы саперами, очень опасно и призывают не посещать поля, лесополосы и другие потенциально-заминированные территории, а в случае обнаружения взрывоопасного предмета - отойти на безопасное расстояние и вызвать спасателей или правоохранителей, но не пытаться обезвреживать такие предметы самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Херсоне из-за постоянных обстрелов Красный Крест прекращает раздачу гуманитарной помощи на улице и в гуманитарных штабах. Вместо этого ее будут доставлять адресно.

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