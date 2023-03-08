В среду, 8 марта, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. Силы РФ основные усилия сосредотачивают на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области. За прошедшие сутки ВСУ отбили более 100 атак противника на указанных направлениях.

2. Захватчики нанесли 24 авиационных и 1 ракетный удар. В частности, во время авиаударов враг использовал 1 БпЛА типа Шахед-136. Он сбит. Также оккупанты совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.



3. На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелял районы более 30 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения.

4. В Запорожской области оккупанты, под видом покупки по значительно заниженным ценам, конфискуют зерновые у фермеров.

5. Авиация Сил обороны в сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Украинские ракетчики и артиллеристы, в то же время, поразили

1 зенитный ракетный комплекс "Бук-М1-2".

Война в Украине продолжается уже 378-й день. Мы следим за новостями 8 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 377-го дня войны. Противник продолжает штурмовать Бахмут и его окрестности. На ситуацию на фронте может повлиять весенняя распутица на грунтовых дорогах, где застревает техника. При этом на этой неделе ВСУ может пополнить запасы западного вооружения. Польша намерена передать Украине еще 10 танков Leopard 2

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